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В Тихвине на полицейского завели дело из-за смертельного ДТП

фото ЗакС политика В Тихвине на полицейского завели дело из-за смертельного ДТП

Следственный отдел СК по городу Тихвину возбудил уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщили 22 ноября в пресс-службе Следственного комитета по Ленинградской области. В качестве подозреваемого оказался сотрудник ОМВД по Тихвинскому району.

Следствие полагает, что 21 ноября полицейский на машине "не дал закончить пересечение проезжей части по пешеходному переходу женщине 1941 года рождения и совершил на нее наезд". Инцидент произошел в Тихвине на улице Карла Маркса.

От полученных травм пострадавшая скончалась. По информации издания 47news, подозреваемому 21 год.

В прокуратуре Ленобласти сообщили, что контролируют расследование ДТП.

Фото: ЗАКС.Ру


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