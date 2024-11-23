Вечером 23 ноября в Петербург придут небольшие осадки

Сегодня в Петербурге и Ленинградской области сохранится переменная облачность, местами ожидается небольшой снег, сообщает 23 ноября ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. В самом городе осадки возможны ближе к вечеру. На дорогах и тротуарах гололедица, поэтому жителям советуют быть осторожными.

Температура воздуха в Петербурге составит от -1 до +1°C, в области — от -3 до +2°C. Юго-западный ветер скоростью 4–9 м/с добавит прохлады. Атмосферное давление будет расти и достигнет 752 мм рт. ст., оставаясь чуть ниже нормы.

В воскресенье погода останется схожей: местами небольшой снег, гололедица и температура в диапазоне от 0 до +2°C.

фото: ЗАКС.Ру