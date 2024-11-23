Гробница Александра Невского вернется в лавру к концу 2024 года

Эрмитаж завершит перемещение всего комплекса серебряной гробницы XVIII века Александра Невского в Александро-Невскую лавру к концу 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора музея Михаила Пиотровского.

Изначально рака Александра Невского, представляющая собой мемориальный комплекс для хранения мощей, находилась в Александро-Невской лавре. Однако в 1920-х годах пятиярусную пирамиду перевезли в Эрмитаж, а саму гробницу — в Благовещенскую церковь. С 2011 года музей проводит поэтапную реставрацию отдельных элементов гробницы, которая сейчас практически завершена. Михаил Пиотровский подчеркнул, что даже после перемещения всех частей памятника в лавру гробница останется экспонатом Эрмитажа, и музей продолжит следить за её состоянием и условиями хранения.

Директор музея также отметил, что для хранения реликвии в соборе потребуется создание специальных условий. По его словам, в будущем может возникнуть вопрос о переносе гробницы в большой собор, где ситуация, как он выразился, "значительно сложнее". В связи с этим там уже ведётся мониторинг состояния объекта и возможностей его размещения.

фото: ЗАКС.Ру