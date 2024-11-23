К 2030 году число учителей и профильных классов вырастет в России

Правительство РФ утвердило план повышения качества математического и естественно-научного образования до 2030 года, сообщается на сайте кабмина, передает 23 ноября "Парламентская газета".

Документ предусматривает модернизацию содержания учебных предметов, включая обновление образовательных стандартов и программ, создание новых учебников и методических пособий.

Особое внимание уделено подготовке учителей: планируется внедрение программ повышения квалификации, создание условий для практики студентов и поддержка выпускников педагогических вузов.

Также предполагается развитие профориентации школьников, расширение сети профильных классов, улучшение системы олимпиад и создание методических материалов для практических занятий.

Среди ключевых мер — обязательные вступительные испытания по физике для абитуриентов инженерных направлений и педагогических профилей.

По оценке правительства, к 2030 году число молодых учителей точных и естественных наук увеличится на 30%, а доля школьников, углубленно изучающих эти дисциплины, будет расти на 10% ежегодно.

фото: ЗАКС.Ру