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Новости 14:27

К 2030 году число учителей и профильных классов вырастет в России

фото ЗакС политика К 2030 году число учителей и профильных классов вырастет в России

Правительство РФ утвердило план повышения качества математического и естественно-научного образования до 2030 года, сообщается на сайте кабмина, передает 23 ноября "Парламентская газета"

Документ предусматривает модернизацию содержания учебных предметов, включая обновление образовательных стандартов и программ, создание новых учебников и методических пособий.  

Особое внимание уделено подготовке учителей: планируется внедрение программ повышения квалификации, создание условий для практики студентов и поддержка выпускников педагогических вузов.  

Также предполагается развитие профориентации школьников, расширение сети профильных классов, улучшение системы олимпиад и создание методических материалов для практических занятий.  

Среди ключевых мер — обязательные вступительные испытания по физике для абитуриентов инженерных направлений и педагогических профилей.  

По оценке правительства, к 2030 году число молодых учителей точных и естественных наук увеличится на 30%, а доля школьников, углубленно изучающих эти дисциплины, будет расти на 10% ежегодно.

фото: ЗАКС.Ру


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