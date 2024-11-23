В Петербурге и Ленобласти запустят первый водный экомаршрут по Охте

В 2025 году в Петербурге и Ленинградской области планируется запустить первый трансграничный водный экологический маршрут по реке Охте. Об этом сообщил председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов на пресс-конференции ТАСС.

По его словам, власти уже начали подготовку к реализации проекта. В спокойных участках реки предполагается разрешить катание на сапбордах, байдарках и каяках. Также в рамках маршрута планируется обустроить места для отдыха туристов, где они смогут выйти на берег.

Для удобства на маршруте установят таблички с указанием пройденного расстояния от начала маршрута, направленного вниз по течению в сторону Петербурга. Стулов выразил надежду, что маршрут, охватывающий территории Ленобласти и Петербурга, будет готов к запуску уже в следующем году.

фото: ЗАКС.Ру