Беглов поздравил петербурженок с Днем матери

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города с поздравлением ко Дню матери. Он пожелал всем матерям счастья, добра и крепкого здоровья. Отдельно в сообщении Беглова упоминались многодетные мамы и матери участников специальной военной операции, которые ждут возвращения своих сыновей. Текст обращения опубликован на сайте Смольного.

"Материнство, семья, дети – это самые главные ценности, которые согревают душу, помогают разделить радость и преодолеть все трудности. Сегодня многие страны столкнулись с угрозой разрушения традиционных семейных ценностей. Россия стала их главной хранительницей и защитницей. <...> Счастья, добра, крепкого здоровья – всем мамам! Пусть их любовь, забота, мудрость и терпение помогут детям стать счастливыми и успешными, достойными гражданами России!" - говорится в сообщении.

Также в своем обращении губернатор напомнил, что 2024 год в России объявлен годом семьи, а также о мерах поддержки материнства, которые были приняты за текущий год на федеральном и городском уровне.

К поздравлениям в этот день присоединились и другие чиновники и депутаты городского парламента. Например, председатель Заксобрания Александр Бельский в День матери решил рассказать о своей супруге Виктории Бельской, с которой он воспитывает пятерых детей. Мамам он пожелал прекрасного настроения и побольше времени на себя.

Глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт в своих социальных сетях напомнил, что у каждого настоящего мужчины не одна мать, а три: "Мать-Родина, мать, которая дала ему жизнь, и мать, которая родила ему детей".

Ко Дню матери в Петербурге городские власти запланировали несколько праздничных мероприятий, которые организуют районные администрации и комитеты Смольного. Культурная программа, судя по расписанию на сайте городской администрации, будут продолжаться до вторника, 26 ноября.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру