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Новости 17:41

НДФЛ для работающих родителей могут сократить в 2025 году

фото ЗакС политика НДФЛ для работающих родителей могут сократить в 2025 году

В 2025 году у работающих родителей может появиться возможность получить выплаты по результатам уплаты страховых взносов по НДФЛ, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью "Парламентской газете". По словам депутата, фактически налог на доход физлиц сократился на 7% - их возместит государство.  

"В 2025 году у нас появится новая льгота: работающие родители по результатам уплаты страховых взносов по налогу на доходы физических лиц смогут получить выплаты. Фактически для работающего родителя НДФЛ составит шесть процентов, остальные семь возместит государство", - рассказала Бессараб. 

В беседе с изданием 72.РУ парламентарий уточнила, что начисляться выплаты начнут в 2026 году по итогам работы в 2026 году. Воспользоваться такой услугой смогут семьи с двумя и более детьми, если доход на одного члена семьи не превышает прожиточный минимум в регионе в полтора раза. 

Ранее в Государственной думе предложили освободить семьи с одним ребенком от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости. Сейчас такая льгота есть только у семей с двумя и более детьми.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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