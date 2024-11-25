Из-за ветра в Петербурге ввели "желтый" уровень опасности

В связи с ветреной погодой в Петербурге в понедельник, с 6:00 25 ноября введен "желтый" уровень опасности. Порывы ветра на территории города могут достигать 15-20 метров в секунду, сообщили в администрации Петербурга со ссылкой на информацию Росгидрометцентра. "Желтый" уровень опасности продлится до 2:00 26 ноября.

Также утром понедельника введен "желтый" уровень опасности введен из-за гололедно-изморозевых отложений, ожидается налипание мокрого снега. В Смольном призвали автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска ДТП.

"Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам", - сообщили в Смольном.

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