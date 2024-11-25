Беглов поздравил первого губернатора Петербурга Яковлева с юбилеем

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с юбилеем президента Российского союза строителей, первого губернатора Петербурга Владимира Яковлева, сообщили в Смольном. Сегодня, 25 ноября Яковлев отмечает свое 80-летие. Беглов в поздравлении решил вспомнить, как менялся город под руководством Яковлева.

"Вы стояли во главе нашего города в один из ключевых периодов его истории, на посту губернатора внесли неоценимый вклад в развитие Санкт-Петербурга. Благодаря Вашему таланту руководителя, город прошёл через важные преобразования, укрепил позиции одного из ведущих культурных, промышленных и образовательных центров России", - говорится в сообщении.

Одним из важнейших событий в период управления Яковлева действующий губернатор назвал широкое празднование 300-летия Петербурга. Также Беглов отметил жилищное строительство, создание пешеходных улиц, а также реализацию крупных проектов по развитию транспортной инфраструктуры.

Владимир Яковлев возглавлял Петербург с 1996 по 2003 год. Формально он стал первым губернатором Северной столицы. Его предшественник, Анатолий Собчак занимал должность мэра. После Смольного Яковлев перешел на работу в правительстве России. До 2007 года был министром регионального развития. С 2009 года является президентом Российского союза строителей.

Константин Леньков / Фото Российский союз строителей