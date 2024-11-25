Беглов рассказал о масштабной реконструкции тепловых сетей в Петербурге

АО "Теплосеть Санкт‑Петербурга" продолжает масштабную реконструкцию тепловых сетей, начав модернизацию головного участка тепломагистрали "Полюстровская". Этот объект обеспечивает теплом и горячей водой жителей Калининского и Красногвардейского районов, сообщила 25 ноября пресс-служба Смольного.

Проект направлен на повышение надежности теплоснабжения 665 зданий, включая 462 жилых дома, 17 медицинских и 52 детских учреждения. Завершение работ, затрагивающих около 300 тысяч человек, запланировано на второй квартал 2026 года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что модернизация тепловых сетей является частью городской программы по созданию комфортной среды для жизни. Он подчеркнул, что применение современных технологий и строительство временных сетей позволят избежать отключений тепла и горячей воды, а реализация таких проектов обеспечит надежное теплоснабжение районов на долгие годы.

На тепломагистрали "Полюстровская" предстоит заменить более километра трубопровода, который проходит через Чичуринский переулок, Лабораторную улицу, площадь Калинина, улицу Васенко, а также пересекает Полюстровский и Кондратьевский проспекты. Работы будут проводиться поэтапно: сначала специалисты установят временную тепловую сеть, а затем приступят к перекладке основных труб, чтобы минимизировать транспортные и пешеходные ограничения на площади Калинина.

Для строительства будут использовать стальные трубы с пенополиуретановой теплоизоляцией и системой дистанционного мониторинга, способной оперативно выявлять дефекты изоляционного слоя.

Реконструкция участка магистрали входит в программу комплексного обновления сетей, реализуемую АО "Теплосеть Санкт‑Петербурга". После перехода предприятия под контроль города в конце 2023 года в рамках масштабной программы обновления началась перекладка более 140 км трубопроводов по 40 адресам, опираясь на опыт ГУП "ТЭК СПб".

Ранее пресс-служба Смольного сообщила о том, что Беглов поздравил с юбилеем первого губернатора Петербурга, президента Российского союза строителей Владимира Яковлева.

фото с сайта Смольного