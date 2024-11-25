"Пассажиравтотранс" остановил 80 автобусов Volgabus после инцидента на Лиговском

После взрыва в автобусе №26 на Лиговском проспекте 24 ноября, в результате которого пострадала 60-летняя пассажирка, "Пассажиравтотранс" приостановил эксплуатацию автобусов марки Volgabus 5270G, поставленных по контракту 2018 года. Причиной инцидента стала разгерметизация ресивера пневмосистемы, который не обслуживается в рамках техосмотров, сообщили 25 ноября в пресс-службе предприятия.

Для выяснения причин дефекта в Петербург вызваны представители завода-изготовителя и производителей оборудования. "Фонтанка" добавляет, что в парке "Пассажиравтотранса" числятся 80 таких автобусов, из них 61 машина была закуплена по контракту на сумму 912 миллионов рублей. В документации к технике указано, что пневматическая система должна обеспечивать стабильную работу и удаление конденсата, однако её работа сейчас подлежит проверке.

Выбывший подвижной состав временно заменят резервными машинами.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту взрыва. Пострадавшая пассажирка, доставленная в Мариинскую больницу с черепно-мозговой травмой и рваной раной головы, находится в состоянии средней тяжести. Как сообщает 78.ru, ей будет оказана необходимая помощь, в том числе в получении страховой выплаты.

фото: ЗАКС.Ру