Министр здравоохранения заявил о стабилизации ситуации с ВИЧ в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость ВИЧ в России с 2016 года снизилась почти на 40% и достигла исторического минимума. Об этом он сообщил 25 ноября на X Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, передает ТАСС.

Мурашко подчеркнул, что ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в России остается стабильной и контролируемой. Сокращение заболеваемости связано с реализацией Государственной стратегии, запущенной в 2016 году, которая позволила значительно снизить число новых случаев заражения.

Ранее, в ноябре 2022 года, в российских СМИ появилась информация, что Россия по итогам 2021 года заняла пятое место в мире по темпам распространения ВИЧ. Однако Минздрав назвал эти данные недостоверными, охарактеризовав публикацию как "пропагандистскую провокацию".

фото: ЗАКС.Ру