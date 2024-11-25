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Новости 14:15

Дождь и ветер заставили закрыть Нижний парк Петергофа и другие зоны отдыха

фото ЗакС политика Дождь и ветер заставили закрыть Нижний парк Петергофа и другие зоны отдыха

Сильный дождь и ветер, обрушившиеся на Петербург 25 ноября, привели к закрытию некоторых парков пригородных музеев-заповедников. В ГМЗ "Петергоф" посетителей не пускают в Нижний парк, а также в парки Александрия и Ораниенбаум. В ГМЗ "Гатчина" закрыт Дворцовый парк.  

В "Царском Селе" сообщили, что парки остаются открытыми, но на входах размещены предупреждающие таблички.  

В центре Петербурга закрыт Ботанический сад, но по причине запланированного выходного дня. Остальные городские парки пока работают.  

Как сообщили в комитете по благоустройству "Фонтанке", специалисты продолжают следить за погодной ситуацией. Если ветер усилится, зеленые зоны, оборудованные ограждениями, могут быть временно закрыты. Сады Русского музея остаются доступными для посещения.

фото с сайта Смольного


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