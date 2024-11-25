Депутат Павлов предложил перенести памятник Петру I из Москвы в Петербург

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Дмитрий Павлов предложил перевезти памятник Петру Великому из Москвы в Петербург, где монумент скульптора Зураба Церетели, по его мнению, был бы уместней. Такая идея пришла Павлову во время пробежки по одной из московских набережных. Своими соображениями на этот счет депутат поделился со своими подписчиками в социальных сетях 24 ноября.

- Идея в следующем. У нас сейчас под Санкт-Петербургом строится федеральный курорт "Горская" на берегу залива. Было бы неплохо, если бы такая скульптура там находилась и встречала морские суда, - рассказал Павлов.

В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру парламентарий предположил, что скульптуру можно было бы разместить на одном из фортов в акватории Финского залива. Ее размеров достаточно, чтобы заметить скульптуру издалека, добавил Павлов.

Памятник Петру I в Москве был открыт в 1997 году, к празднованию 850-летия столицы. Высота монумента на Крымской набережной составляет 98 метров, что делает его одним из самых высоких памятников в России. Для сравнения, высота Александровской колонны на Дворцовой площади составляет 47 метров. Почти 15 лет назад, в 2010 году в Москве обсуждался вопрос о переносе памятника (сам автор скульптуры называл подобные предложения "позорными"), но мэр Москвы Сергей Собянин в 2011 году заявил, что памятник останется на своем месте. Тогда на фоне обсуждений возможного "переезда" власти нескольких регионов заявили о готовности принять монумент у себя.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру