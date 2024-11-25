ФМБА объявило о готовности первой противоопухолевой вакцины

С 2025 года в России планируется начать использование противоопухолевой онковакцины, разработанной специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом 25 ноября сообщила глава ведомства Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".

Вероника Скворцова отметила, что трехлетний цикл исследований вакцины против рака завершен. Она рассказала главе государства, что результаты эксперимента показали высокую эффективность препарата: у животных со злокачественной аденокарциномой кишечника после введения вакцины развитие опухоли резко замедлилось, а её объемы сократились на 75-80%.

Глава ФМБА также заявила, что благодаря принятому в этом году закону о применении персонализированных препаратов уже с 2025 года вакцина может начать использоваться у пациентов.

Ранее Владимир Путин отмечал, что Россия близка к созданию вакцин против рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. Он уточнял, что в 2023 году в стране было зарегистрировано 530 отечественных лекарственных средств.

фото: ЗАКС.Ру