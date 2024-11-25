МО "Поселок Стрельна": как праздник "Спорт – норма жизни" объединил жителей всех возрастов

В МО "Поселок Стрельна" 23 ноября состоялся спортивный праздник под названием "Спорт – норма жизни". Мероприятие началось ровно в 11 утра и продолжалось ровно час, но за это время участники успели зарядиться энергией, позитивом и хорошим настроением. Праздник собрал людей всех возрастов: главными героями соревнований стали дети, которые с азартом участвовали в веселых стартах. Некоторые из них пришли с родителями, что создавало теплую семейную атмосферу. К активному участию присоединились и пенсионеры, с не меньшим энтузиазмом включившись в игры.

Программа праздника была насыщенной и разнообразной. Первыми в расписании были веселые старты, которые включали в себя несколько этапов. На начальном этапе участники бегали вокруг препятствий, демонстрируя свою ловкость и скорость. Позже задания усложнились: теперь нужно было не только бегать, но и перепрыгивать через препятствия, что добавляло динамики и азартной борьбы. Одним из самых увлекательных моментов стал импровизированный хоккей с препятствиями. Участники соревновались в меткости и координации, стараясь обойти все барьеры и успешно довести импровизированные "шайбы" до цели. Конкурс на скорость сбора предметов стал одним из заключительных этапов, где участникам пришлось проявить не только ловкость, но и стратегическое мышление. Однако финальной точкой праздника стало традиционное перетягивание каната, которое собрало вокруг себя зрителей и участников всех возрастов. Эмоции и накал страстей достигли пика, а дружеская атмосфера только усилилась.

Администрация МО "Поселок Стрельна" обеспечила не только программу, но и приятные сюрпризы для участников. За старания и участие все спортсмены получили небольшие, но приятные призы: каждому вручили шоколад и сертификат в спортивный магазин. Призы добавили особую мотивацию, и радость в глазах участников была заметна даже на расстоянии. Атмосфера праздника была наполнена духом дружбы и взаимопомощи, несмотря на соревновательный настрой.

Как отметила заместитель директора по организации мероприятий МО "Поселок Стрельна" Ксения Пушкова, такие спортивные праздники проводятся в поселке регулярно, в рамках отдельной муниципальной программы по спорту. Всего за год реализуется более 20 мероприятий, включая как масштабные турниры по футболу и волейболу, так и события для всех возрастных категорий. Средняя посещаемость каждого мероприятия составляет от 40 до 100 человек. Одним из таких ярких примеров стал праздник "Здоровое будущее", где участие принимали даже дети от 3 лет.

Пушкова добавила, что для привлечения жителей используются разные каналы информирования: местная газета, паблики в социальных сетях, информационные стенды, а также официальные письма в учреждения. До конца года в поселке запланированы еще два спортивных мероприятия – эстафеты ко Дню Конституции и к Новому году.

"А вообще, у нас в поселке очень любят спортивные мероприятия. Бывают и целые турниры, по футболу, волейболу", – сказала Ксения Пушкова.

Мероприятие "Спорт – норма жизни" подарило всем собравшимся позитивные эмоции, напомнив, что спорт – это не только польза для тела, но и радость для души.









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