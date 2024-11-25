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Новости 16:31

Школьное питание предлагают улучшить с помощью фермерского молока

фото ЗакС политика Школьное питание предлагают улучшить с помощью фермерского молока

Обеспечение школьников фермерским молоком поможет не только укрепить их здоровье, но и поддержать сельских производителей. Об этом 25 ноября сообщила президент союза "Здоровье наших детей" Ольга Панова на заседании круглого стола комитета Госдумы по аграрным вопросам, передает "Парламентская газета"

Ольга Панова отметила, что школы в целях экономии часто закупают "разбавленное" молоко, которое дети неохотно пьют. По её мнению, это негативно сказывается на здоровье молодого поколения.  

Эксперт подчеркнула, что образовательные учреждения могут сыграть ключевую роль в формировании правильных пищевых привычек у детей. Первым шагом в этом направлении может стать включение в школьное меню фермерского молока. Панова уточнила, что регулярное употребление такого продукта может снизить уровень заболеваемости среди детей на 20%. Кроме того, эта мера будет способствовать поддержке аграриев.  

Она добавила, что соответствующие предложения будут изучены экспертами Минсельхоза.

фото: Unsplash


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