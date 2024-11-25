Суд в Москве приговорил к 17 годам колонии экс-главу КУГИ Куракина

Бывший глава имущественных отношений Минобороны, экс-глава петербургского комитета по управлению государственным имуществом Дмитрий Куракин выслушал приговор Никулинского суда Москвы, сообщили 25 ноября в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Следующие 17 лет жизни экс-чиновнику предстоит провести в колонии строгого режима.

Куракин обвинялся в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), покушении на незаконное изготовление оружия (ч. 3 ст. 33 ч. 1 ст. 223 УК РФ) и в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Следствие считало его причастным к рубке леса в воинских частях Западного округа с использованием подложных документов для того, чтобы придать ей видимость санитарной.

Также суд назначил Куракину штраф и запретил ему в течение 13 лет занимать государственные должности. Проходившие по делу обвиняемыми Владислав Холодков и Максим Ан получили по 14 лет колонии строгого режима, обоим вменяли получение крупной взятки и превышение должностных полномочий.

Как уточнило РИА Новости, каждый из осужденных также должен будет выплатить штраф в размере 369 млн рублей. Со всех троих совокупно взыскали почти 1,7 млрд рублей за ущерб, причиненный Минобороны и Управлению лесного хозяйства МО.

Куракин возглавлял в 2002-2008 годах Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости, позже работал в КУГИ, в том числе на должности председателя комитета. Позже он работал в Московской области и Минобороны.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram