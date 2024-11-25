В Петербурге назвали лучшие журналистские проекты года

В Доме журналиста прошла XIX церемония вручения премий Правительства Петербурга в области журналистики за 2024 год. На конкурс было выдвинуто более 60 работ в семи номинациях, сообщает 25 ноября пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что премия служит признанием вклада петербургских журналистов, которые освещают жизнь города, сохраняют его историю и анализируют перспективы. По его словам, городские СМИ ежегодно создают яркие и качественные материалы, способствующие открытому диалогу с властями.

Среди победителей - проекты, посвященные 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, а также вопросам малого и среднего бизнеса и специальной военной операции.

В номинации "Лучший медийный проект" награду получила Александра Медведева ("Парламентская газета. Северо-Запад") за цикл материалов "Письма из Ленинграда". Лучшей телепрограммой признана серия репортажей Екатерины Фисенко (ВГТРК) о юбилее Пушкина, а лучшей радиопередачей - проект "Династии" Эльмиры Алиповой ("Радио Зенит").

В других номинациях награды удостоились Валерий Смоленков ("На страже Родины"), Иван Воронцов ("DP.RU"), Юлия Андреева (ТАСС) и Николай Харлампиев ("Костер"). Специальный приз губернатора получил проект Наталии Савощик ("Радио России. Санкт‑Петербург") о блокадных хрониках.

Также поощрительные дипломы и призы вручены авторам радиопередач, публикаций и мультимедийных проектов, посвященных истории Ленинграда, поддержке бойцов СВО и семейным ценностям. Всего в рамках проектов лауреатов планируется выпустить более 200 публикаций до конца года.

фото: ЗАКС.Ру