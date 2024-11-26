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В Петербурге 26 ноября обещают аномально теплую погоду

фото ЗакС политика В Петербурге 26 ноября обещают аномально теплую погоду

В Петербурге обещают аномально теплую погоду и сильный ветер, об этом 26 ноября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием тёплого сектора североатлантического циклона. В городе будет все также дождливо, облачно и ветренно, однако показания термометров будут выше климатической нормы на 5-6 градусов. 

Воздух прогреется до +5…+7 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

В среду, 27 ноября, пройдут кратковременные дожди, а температура слегка опустится до +3…+5. 

Фото: ЗАКС.Ру


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