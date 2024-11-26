Миронов пришел в Госдуму в футболке с надписью "Крепкий Орешник"

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов 26 ноября пришел в Государственную думу в футболке с портретом президента Владимира Путина и надписью "Крепкий Орешник". Так он решил продемонстрировать чувство гордости за главу государства после успешных испытаний ракетного комплекса "Орешник". Фотографию в новой футболке парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.

"Испытания "Орешника" показывают, что Россия готова к обсуждению глобальной безопасности с США на равных после победы на Украине. Это демонстрация нашей решимости и технического превосходства. Горжусь нашей страной, горжусь Президентом, который снова переиграл Запад", - написал Миронов.

На футбоке размещен принт, с измененной афишей четвертой части франшизы "Крепкий орешек", главную роль в которой исполнил голливудский актер Брюс Уиллис. Лицо актера заменено на портрет президента Владимира Путина. Подобные футболки уже несколько дней продаются на маркетплейсах. Футболку, как у Миронова, можно приобрести за тысячу рублей.

Напомним, впервые о новой разработке Путин заявил 21 ноября, во время обращения к гражданам. Использование "Орешника" стало ответом на применение Украиной западного вооружения к военным объектам на территории Курской и Брянской областей.

Константин Леньков / Фото Telegram-канал Сергея Миронова