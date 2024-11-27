Движение поездов на зеленой ветке было нарушено из-за сумки в дверях

На Невско-Василеостровской линии метро в Петербурге утром 27 ноября произошла задержка движения поездов, что привело к скоплению пассажиров на платформах, сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел около девяти часов утра. На станции "Елизаровская" состав задержался на 10 минут, что вызвало значительное увеличение пассажиропотока на платформе. Схожая ситуация наблюдалась на станции "Площадь Александра Невского", где движение в сторону "Площади Восстания" также было затруднено.

По информации петербургского метрополитена, причиной сбоя стала зажатая дверями вагона сумка одного из пассажиров. Для устранения проблемы машинисту потребовалось время, что вызвало временное отклонение от графика.

К девяти часам движение поездов было восстановлено, и линия вернулась к штатной работе.

фото: ЗАКС.Ру