В Петербурге осудили таможенников за взятки на два миллиона рублей

Василеостровский районный суд Петербурга признал четырех бывших сотрудников Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни виновными в получении взятки в особо крупном размере (290 УК РФ). Как сообщили 27 ноября в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, преступления совершались с 2017 по 2019 год.

По данным следствия, сотрудники получали деньги за сокращение времени таможенного контроля и игнорирование фактов незаконного ввоза культурных ценностей. Среди изъятых предметов антиквариата — домашняя утварь, картины и статуэтки.

Общая сумма взяток превысила два миллиона рублей. Суд обязал осужденных выплатить штрафы от 2,6 до 4,3 миллиона рублей, а также лишил их права занимать государственные должности, связанные с представительской или таможенной деятельностью, сроком от семи до десяти лет.

фото: ЗАКС.Ру