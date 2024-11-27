Володин отметил низкий престиж рабочих профессий и проблемы в СПО

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал основные проблемы среднего профессионального образования (СПО), среди которых высокая коммерциализация и несоответствие программ подготовки требованиям рынка. Об этом он сообщил 27 ноября на своей странице в соцсетях, напомнив, что в этот день в Госдуме состоится "правительственный час" по вопросам профессионального образования.

По словам Володина, при подготовке к обсуждению были проанализированы более 1,5 тысячи комментариев, половина из которых касалась необходимости подготовки квалифицированных кадров и повышения престижа рабочих профессий.

Спикер подчеркнул, что большинство учреждений СПО находятся в ведении регионов. Среди ключевых проблем политик выделил коммерциализацию системы: в 2022 году 41,4% студентов обучались на платной основе. Также Володин указал на несоответствие учебных программ запросам рынка, особенно в контексте реализации крупных проектов в регионах.

Кроме того, он отметил дисбаланс в выборе специальностей. По его словам, в 2023 году 59% выпускников СПО не были связаны с рабочими профессиями, а 23% из них получили образование в области юриспруденции, экономики и управления.

Володин также обратил внимание на неудовлетворительное состояние зданий, общежитий и материально-технической базы учебных заведений СПО.

фото из Telegram-канала Володина