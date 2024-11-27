На Петроградской стороне снесли дореволюционный заводской корпус

Дореволюционный производственный корпус Аккумуляторного завода В. В. Бари был снесен 27 ноября, сообщили в движении "Живой город". Здание располагалось на Петроградской стороне во внутриквартальной застройке по Большой Монетной улице, 16, корп. 1 лит. Т.

"К сожалению, здание только что снесено. Сейчас техника расчищает кирпичи и строительный мусор", — написали градозащитники днем в среду.

Буквально за час перед этим активисты сообщали о том, что направили обращение в КГИОП в связи с подготовкой демонтажа здания. Еще одно обращение они готовили для отправки в Следственный комитет.

Помимо снесенного корпуса планируется демонтировать еще один, сообщал накануне портал "Недвижимость и строительство Петербурга" со ссылкой на данные Госстройнадзора. Собственником обеих построек является ЗАО "Монетная", отмечало издание.

Демонтированный корпус был построен в "кирпичном стиле" в 1891 году. По заявлению "Живого города", здание "полностью сохранило архитектурное и объемно-пространственное решение".

Фото: Живой город