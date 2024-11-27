ЦБ перестанет покупать валюту до конца года

Центральный банк России с 28 ноября до конца 2024 года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке, сообщили в регуляторе вечером 27 ноября на фоне падения курса рубля. Такое решение было принято в целях снижения волатильности финансовых рынков.

В ЦБ отметили, что продолжат операции по продажу валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния, в объеме 8,4 млрд рублей в день. Решение о возобновлении покупки валюты будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках.

К вечеру 27 ноября официальный курс доллара достиг 108,01 рублей, а евро - 113,09. В последний раз такой курс был весной 2022 года. Как отмечает агентство "Интерфакс", после сообщения ЦБ о приостановке покупки валюты курс рубля перешел к "заметному укреплению".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру