Депутат ЗакСа Александр Малькевич стал лауреатом премии "Блогема"

На площадке киноконцерна "Мосфильм" в Москве 27 ноября прошла торжественная церемония вручения первой в России профессиональной премии инфлюенсеров "Блогема". Депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Малькевич вошел в тройку лауреатов номинации "Блогер с риском для жизни", об этом 28 ноября он рассказал в своем Telegram-канале.

Эта номинация учреждена для блогеров и профессионалов, работающих в опасных условиях. Среди них – журналисты, врачи, пожарные, спасатели и другие специалисты, которые ведут свои блоги из зон вооруженных конфликтов, чрезвычайных ситуаций, мест боевых действий (в том числе СВО) или в экстремальных условиях. Главный критерий – умение не только зафиксировать происходящее, но и представить обществу уникальный и полезный контент.

Победителем номинации стала спортсменка и блогер Марьяна Наумова. Также в тройку вошли Александр Малькевич и военный корреспондент Семен Пегов, известный своими репортажами из горячих точек. Награды вручал генеральный директор Продюсерского центра "Интеграция" Глеб Шагун

На церемонии Александр Малькевич выступил с инициативой почтить минутой молчания память всех, кто погиб в зоне СВО, включая мирных жителей и журналистов. Его призыв нашел отклик у присутствующих, несмотря на то, что, как он отметил, публика не была подготовлена к такому формату.

Премия "Блогема", учрежденная Ассоциацией блогеров и агентств, – это первая в России профессиональная награда для инфлюенсеров. Она отмечает блогеров, создающих уникальный и общественно значимый контент, а также подчеркивает рост влияния блогинга как важного общественного института.

Александр Малькевич – российский журналист, депутат Законодательного собрания Петербурга и общественный деятель. Его канал в Telegram насчитывает больше 140 тысяч подписчиков.

Фото: ЗАКС.Ру