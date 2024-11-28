В Астане хакеры подменили флаг на экране во время визита Путина

Министерство внутренних дел Казахстана начало расследование инцидента с рекламным экраном ТОО "Керуен Медиа" в Астане, который произошел 27 ноября во время визита президента России Владимира Путина. Во время его пребывания на экране появился не российский флаг, а украинский. Экран был сразу отключен. МВД Казахстана сообщило, что правоохранительные органы исследуют все возможные причины инцидента, включая технические сбои и возможное внешнее вмешательство. На это 28 ноября обратила внимание "Фонтанка".

В ведомстве заявили, что возбуждено уголовное дело и что устанавливаются все обстоятельства происшествия. Ответственные за противоправные действия будут привлечены к ответственности.

Государственная техническая служба Казахстана выяснила, что экран был взломан хакерами с зарубежных IP-адресов. В сообщении указано, что в Астане на LED-экране был зафиксирован случай подмены флага, и по предварительным данным атака была совершена с зарубежных IP-адресов с использованием прокси-серверов. Служба продолжает расследование источника воздействия на экран и механизм возникновения неисправности.

Владимир Путин 27 ноября прибыл в Казахстан с государственным визитом. В его программе были участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и переговоры с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

фото с сайта Кремля