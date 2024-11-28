Каждый пятый петербуржец мечтает о путешествии на Новый год

Туристическая путевка стала самым желанным подарком на Новый год для петербуржцев — об этом мечтает каждый пятый житель города, как показывают данные опроса сервиса SuperJob.

На втором месте по популярности находятся деньги — такой подарок предпочли бы 16% опрошенных. На третьем месте гаджеты: смартфоны, планшеты и ноутбуки хотят получить 10% респондентов. Далее в рейтинге следуют сертификаты на образовательные курсы (9%) и бытовая техника (4%). Среди других вариантов петербуржцы называли косметику, книги, ювелирные украшения, билеты в театр и инструменты для ремонта. Наименее востребованными подарками оказались одежда, алкоголь и компьютерные игры — эти категории выбрал всего 1% опрошенных.

Женщины чаще мужчин мечтают о путешествиях (23% против 16%), косметике (6% против 0%), подарочных сертификатах (5% против 0%) и книгах (4% против 1%). Мужчины же предпочитают деньги (24% против 8% среди женщин), гаджеты (12% против 7%), спортинвентарь (4% против 1%) и строительные инструменты (4% против 0%).

Предпочтения отличаются и в зависимости от возраста. Молодежь чаще выбирает деньги (20%), а петербуржцы старше 45 лет отдают предпочтение путешествиям (26%). Также результаты показали, что среди опрошенных с доходом выше 100 тысяч рублей в месяц путешествия хотят получить 36% респондентов — это больше, чем в других группах.

фото: ЗАКС.Ру