Беглов назвал смерть Веры Карповой тяжелой утратой для российской культуры

В Петербурге 27 ноября на 92-м году жизни скончалась народная артистка России Вера Карпова. Губернатор города Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким многолетнего работника Театра Комедии имени Н. П. Акимова. Сообщение об этом опубликовано на сайте Смольного.

"Вера Александровна всю свою жизнь посвятила родному городу. Ее творческий путь начинался при легендарном режиссере Николае Акимове. С ее именем связаны самые яркие страницы истории театра Комедии, где за 67 лет она сыграла более 80-ти ролей. Для всех нас она была воплощением истинного служения искусству, высочайшего таланта, доброты и душевной красоты", - говорится в обращении губернатора.

Губернатор отметил, что светлая память об актрисе будет храниться в сердцах горожан. Осенью 2023 года Беглов вручил ей орден "За заслуги в культуре и искусстве".

Вера Карпова родилась в Ленинграде и окончила Театральное училище имени Е.В. Щукина. После окончания обучения начала свою карьеру в театре Комедии имени Н.П. Акимова. Кроме спектаклей, Карпова снималась в кино и телесериалах. За годы работы она была удостоена званий "Заслуженная артистка РСФСР" и "Народная артистка РСФСР". В 2019 году она стала обладательницей премии "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

"Она была живым воплощением особого, петербургского театрального стиля, артистической выправки, остроумия и шарма", - написали в соцсетях театра.

О дате, месте и времени прощания театр сообщит позже.

фото театра Комедии имени Н.П. Акимова