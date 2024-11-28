Бельский посчитал, что проблемой русского мира является пассивность общества

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в своем Telegram-канале 28 ноября поделился размышлениями по итогам выступления Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Он отметил, что одной из главных проблем, с которой сталкивается русский мир, является пассивность и инертность общества.

По мнению Бельского, говорить о значимости традиционных ценностей, русской культуры и духовного суверенитета недостаточно. Важно действовать активно, быть неравнодушными и следить за тем, какие идеи распространяются в обществе.

Отдельное внимание депутат уделил воспитанию молодого поколения. По его словам, доступность "правильного и полезного контента" помогает формировать гармоничных и развитых личностей, что в будущем укрепит позиции страны.

Спикер также отметил, что Петербург уже предпринимает меры для защиты молодежи от негативного влияния. В качестве примера он привел недавнее утверждение городских грантов на социальную рекламу, направленную на ограждение детей от вредной информации.

Напомним, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил на XXVI Всемирном русском народном соборе. Туда же приехал и спикер ЗакСа Александр Бельский.

Фото: ЗАКС.Ру