В парке "Дружба" сняли стенды с ошибками после замечаний жителей Купчино

В парке "Дружба" у станции метро "Международная" рабочие сняли стенды с ошибками после замечаний местных жителей, сообщает 28 ноября 78.ru.

В рамках благоустройства парка, на которое потратили около 450 млн рублей, на ограждениях разместили таблички с названиями стран и их флагами, но петербуржцы заметили несколько недочетов. На стенде отсутствовали Южная Осетия и Абхазия, а Босния и Герцеговина была обозначена только как "Босния". Также вместо княжества Андорра указали "Андора", а Косово, которое Россия не признаёт, появилось в списке как отдельное государство.

"Таблички эти очень быстро размалюют маркерами, потом их начнут оттирать, выглядеть они будут ужасно", – пожаловались жители в группе "Защитим парк Интернационалистов!" в соцсети "ВКонтакте".

Глава администрации Фрунзенского района Константин Серов уточнил в видео 78.ru, что парк пока готовится к сдаче, а подрядчик уже принес извинения за ошибки и пообещал устранить их в кратчайшие сроки. По словам Серова, утром 28 ноября некорректные таблички сняли, а работы по их замене продолжаются. Он также поблагодарил жителей за внимательность и отметил их высокую политическую грамотность.

"Люди могут ошибаться, Россия не ошибается никогда", - добавил Серов под конец.

В компании-подрядчике подтвердили факт демонтажа стендов и рекомендовали при возникновении вопросов обращаться в комитет по благоустройству Петербурга.

фото из группы "Защитим парк Интернационалистов!"