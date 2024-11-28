Петербуржца осудили на три года за сотрудничество с иностранным государством

Петербургский городской суд признал местного жителя Александра Стальберга виновным в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, предусмотренном статьей 275.1 УК РФ. Об этом 28 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Детали сотрудничества, включая государство, с которым взаимодействовал подсудимый, и характер действий, не раскрываются. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поскольку материалы могли содержать государственную или иную охраняемую законом тайну.

По данным суда, Александр Стальберг полностью признал вину и выразил раскаяние. Ему назначили минимальное наказание по данной статье — три года лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Максимальное наказание по статье 275.1 УК РФ составляет восемь лет лишения свободы.

фото: ЗАКС.Ру