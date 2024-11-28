В Эрмитаже вручили премию Лихачева за сохранение культурного наследия

В Эрмитаже прошла церемония вручения премии имени академика Дмитрия Лихачева "За сохранение историко-культурного наследия России". Директор музея Михаил Пиотровский подчеркнул значение этой награды для защиты и сохранения наследия, отметив, что она продолжает традиции, заложенные видными деятелями культуры, включая Николая Рериха и Дмитрия Лихачева, сообщает 28 ноября "Интерфакс".

В 2024 году премии удостоены пять лауреатов из Петербурга, Ростова-на-Дону и Петрозаводска, посвятивших десятилетия сохранению историко-культурного наследия. Среди них историк Михаил Гольденберг, писатель Яков Гордин, музыковед Альбина Кручинина, археограф Глеб Маркелов и библиограф Лариса Штавдакер.

Премия, учрежденная в 2006 году по инициативе Даниила Гранина, вручается за заслуги в сохранении памятников, музейных и архивных коллекций, а также в популяризации культурного наследия. Награда включает медаль и памятный диплом, а ее лауреатами за прошедшие годы стали подвижники культуры из разных регионов России и зарубежья.

фото: ЗАКС.Ру