Минюст расширил список иностранных агентов

Министерство юстиции вечером 29 ноября обновило список иностранных агентов. Перечень удлинили на три позиции, внеся в него политолога Татьяну Становую*, исследовательский центр "Сова"** и проект "Радио Сахаров"***.

В информации на сайте Минюста говорится, что Становая* якобы участвовала в распространении материалов иностранных агентов и в создании материалов организации. признанной в России нежелательной. Также в ведомстве считают, что политолог распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике.

Об исследовательском центре "Сова"** и проекте "Радио Сахаров"*** в Минюсте заявили, что те участвовали в распространении материалов иноагентов и распространяли недостоверную информацию о политике российских властей. Кроме того, по информации министерства, "Сова"** получала средства от иностранного источника, а "Радио Сахаров"*** предоставляло информационную площадку иноагентам.

*Минюст внес Татьяну Становую в единый реестр иностранных агентов

**Минюст внес исследовательский центр "Сова" в единый реестр иностранных агентов

***Минюст внес проект "Радио Сахаров" в единый реестр иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру