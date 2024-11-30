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Новости 12:43

В Петербурге ввели "жёлтый" уровень погодной опасности 30 ноября из-за ветра

фото ЗакС политика В Петербурге ввели "жёлтый" уровень погодной опасности 30 ноября из-за ветра

В Петербурге ввели "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра, об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра, с 21:30 30 ноября до полудня 1 декабря в городе ожидается сильный ветер. Местами его порывы могут достигать 15 м/с, в особенности в прибрежных районных города.

"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду.

Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили быть внимательнее.

Фото: ЗАКС.Ру


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