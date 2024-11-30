Стали известны победители чемпионата "Профессионалы"

В Петербурге 30 ноября назвали имена победителей крупнейшего российского чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы". Сборная Санкт-Петербурга завоевала 22 медали: 4 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых. Всего в финальном отборе принимали участие порядка 920 конкурсантов из всех 89 регионов России, а также 21 делегация из дружественных стран. Северную столицу на чемпионате представляли 49 человек.

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что интерес к чемпионату растет, в том числе и за рубежом. В этом году в нем приняли соревновались участники из Китая, Сирии, Армении и Азербайджана. В Правительстве приняли решение, что финал чемпионата также будет проводиться в Петербурге в 2026 и 2027 годах.

"Это знак доверия нашему городу, признание его исключительных компетенций как в профессиональном образовании, так и в организации крупных мероприятий", - подчеркнул Александр Беглов.

Финал чемпионата проходил в Петербурге с 27 по 30 ноября. Школьники и молодые специалисты во время финального этапа соревнований продемонстрировали свои навыки в 55 компетенциях основной категории. Еще в 20 номинациях соревновались юниоры. Победители получат денежные призы, приглашения на стажировки в ведущие компании и шанс устроиться на работу. Также победителей и призеров поощрят на учебе.

"Вчера был зарегистрирован приказ, согласно которому победители и призеры чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и Чемпионата высоких технологий получат "отлично" по демонстрационному экзамену в колледжах. Это хороший стимул для ребят", – рассказал министр Сергей Кравцов.

Конкурсанты соревновались в четырех медальных зачетах. В основную категорию вошли студенты организаций среднего профессионального образования, а среди юниоров участвовали школьники в возрасте от 14 лет. Компетенции основной возрастной категории были разделены на девять блоков: "Производство и инженерные технологии", "Транспорт и логистика", "Строительство и строительные технологии", "Информационные и коммуникационные технологии", "Технологии креативных индустрий", "Технологии индустрии гостеприимства", "Технологии образования", а также "Технологии медицины" и "Сфера услуг". Молодые специалисты в возрасте до 35 лет соревновались в индустриальном зачете, а специалисты из России и иностранных государств - в международном.

Чемпионат проходил при поддержке правительства России, Министерства просвещения и администрации Санкт-Петербурга. Город принимает финал чемпионата уже второй год подряд. Все основные мероприятия конкурса проходят на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум", но по отдельным специализациям, требующим особенных условий и оборудования, состязания проходили на других площадках. Например, в аэропорту "Пулково" участники демонстрировали свои навыки в компетенции "Сервис на воздушном транспорте". Всего работало семь образовательных площадок по направлениям: машиностроение, судостроение, легкая промышленность, сельское хозяйство и радиоэлектронная отрасль. Также в дни финального этапа, с 27 по 30 ноября на полях чемпионата для молодежи была подготовлена деловая программа, которая объединила около пяти тысяч человек.

"То, что Петербург вновь выбран местом проведения финала этого чемпионата, подтверждает значимость города как центра подготовки кадров для промышленности. Чемпионат также позволяет городу настроить систему профессионального образования в соответствии с требованиями экономики", - говорил губернатор Александр Беглов во время старта финального этапа.

По словам губернатора, финал соревнований будет проходить в Петербурге три года подряд. За это время город рассчитывает значительно обновить систему профессионального образования, в частности, городские колледжи и техникумы.

"Мы создадим самые лучшие условия. От вас нужно только одно - желание учиться и становиться профессионалами", - сказал Беглов на встрече с участниками финального этапа соревнований из Петербурга.

Уже сейчас "в наследство", как выразился губернатор, от соревнований город получил четыре современных образовательных полигона. Кроме того, в 2027 году в Петербурге начнут строительство "Образовательного завода" - суперколледжа на три тысячи студентов, где учащиеся смогут не только проходить образовательные программы, но и вести трудовую деятельность и выпускать продукцию по заказу предприятий. Уже сейчас, с сентября 2024 года работает Центр инженерных компетенций на базе Колледжа автоматизации производства. Он стал первым образовательным полигоном в городе. Оборудование для девяти лабораторий центра, котором смогут пользоваться студенты всех колледжей Петербурга, закупались специально для проведения финала чемпионата "Профессионалы".

В Смольном отмечают, что подготовка кадров для промышленных производств сейчас является одной из главных задач властей в условиях наращивания темпов импортозамещения и развития отечественной промышленности. В тоже время и у школьников растет интерес к этой теме. Сейчас, по данным городской администрации, более 60% учеников девятых классов выбирают для старта своей карьеры колледжи и техникумы.

"Сейчас ситуация принципиально изменилась в нашей стране. У нас растут произовдства, у нас появляются новые предприятия. Только в Петербурге за последние пять лет появилось 117 новых крупных предприятий. Сейчас не говорим про малый и средний бизнес <...> И для всех для них нужны кадры", - объяснила востребованность в профессионалах вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина во время пленарного заседания.

Федеральный проект "Профессионалитет" направлен на создание образовательно-производственных кластеров среднего профессионального образования, которые представляют собой интеграцию колледжей и организаций, занимающих ведущие позиции в отраслях малого и среднего предпринимательства. Одна из форм реализации проекта - внедрение новых образовательных программ, с помощью которых собираются удовлетворить потребности отраслевых рынков труда, в том числе узкоспециализированных предприятий. Петербург также принимает участие в проекте. На территории города работают десятки организаций и предприятий, которые вошли в кластеры. За последние два года в Петербурге запустили семь образовательно-производственных кластеров, еще один планируется запустить в 2025 году - он будет посвящен железнодорожному транспорту. На создание кластеров из федерального бюджета был выделен грант для колледжей в размере 100 млн рублей. Также организации получили финансовую поддержку от города и работодателей.

"Профессионалы" - не единственный проект по развитию среднего профессионального образования в Петербурге. Так, в городе действует программа "Петербург заводской", которая позволяет соискателям найти на ведущих предприятиях города и возможность пройти стажировку для студентов. Сейчас в рамках программы стажировку можно пройти более чем в ста компаниях.

За последние два года по адресной инвестиционной программе в Петербурге проводится реконструкция объектов инфраструктуры профессионального образования. Объем финансирования достигает почти 5 млн рублей. За эти деньги работы проведут в колледже "Красносельский", Колледж судостроения и прикладных технологий и колледжа "Метростроя".

Фото Администрация Санкт-Петербурга