На концерт рэпера Mayot в Петербурге приехали силовики

Силовики приехали на концерт хип-хоп-исполнителя Mayot в Петербурге и перекрыли концертный зал. Повышенные меры безопасности связаны с инцидентом на предыдущем мероприятии в этом же клубе, после которого трое подростков оказались в больнице, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

Как сообщают в соцсетях, правоохранители прибыли в клуб Base на Кондратьевском проспекте 30 ноября около шести вечера, когда там ожидали выступления артиста Артема Никитина (известного как Mayot). К этому времени часть зрителей еще находилась у входа.

По информации "Фонтанки", на месте присутствовали полицейские, представители районной администрации и передвижная лаборатория для проверки на наркотики.

Во время рейда обнаружили семерых подростков, употреблявших алкоголь. В полицию доставили 18 человек за нахождение в состоянии опьянения, большинство из них тоже оказались несовершеннолетними.

Причиной повышенного внимания к мероприятию стал концерт, который прошел здесь неделей ранее. Тогда выступал 17-летний рэпер Uglystephan, сын актёра Фёдора Дунаевского. После его концерта охрана обнаружила на улице троих 16-летних подростков без сознания. Их госпитализировали с тяжелым отравлением неизвестным веществом. По факту произошедшего велось расследование, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о случившемся.

фото пресс-службы ГСУ СК России по Петербургу