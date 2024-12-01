В Петербурге за 10 месяцев 2024 года выявили 1815 новых случаев ВИЧ

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за 10 месяцев 2024 года в Петербурге было зафиксировано 1815 новых случаев ВИЧ-инфекции. Эта информация была озвучена в первый день зимы, когда отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

Также за указанный период инфекция была обнаружена у восьми детей в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости составил 0,86 случая на 100 тысяч детей, что на 23,9% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В ведомстве подчеркнули, что защититься от риска инфицирования можно, если избегать случайных и беспорядочных половых связей, а при каждом половом контакте обязательно использовать средства контрацепции. Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости тщательно обрабатывать инструменты при получении услуг у мастеров маникюра, пирсинга и татуажа.

Всемирный день борьбы со СПИДом признан самой длительной инициативой по информированию и профилактике заболевания в истории здравоохранения. Главной целью этого дня является привлечение внимания к проблеме увеличения числа ВИЧ-инфицированных.

Напомним, заболеваемость микоплазменной пневмонией в России в этом году выросла в четыре раза.

фото: ЗАКС.Ру