На украшение Петербурга к Новому году выделили 244 млн рублей

Городской центр рекламы и праздничного оформления (ГЦРПО) 30 ноября объявил восемь новых тендеров на закупку новогодних гирлянд, игрушек и композиций. На эти цели планируется потратить ещё 244 миллиона рублей, передает 1 декабря MR7.

С учетом предыдущих закупок общая стоимость праздничного декора, оформляемого через ГЦРПО, может превысить миллиард рублей. Дополнительно районные администрации и другие комитеты уже выделили около 200 миллионов рублей на праздничные мероприятия.



Согласно тендерам на сайте госзакупок, на 244,2 миллиона рублей ГЦРПО закупит гирлянды и "световые фигуры" для мостов в Центральном и Адмиралтейском районах, а также две ёлки для Московского района. На украшение Володарского моста в Невском районе планируется выделить около 15 миллионов рублей. Заявки принимаются до 9 декабря.



Ранее, в конце ноября, ГЦРПО объявил два тендера на 9,3 миллиона рублей, а до этого закупил украшения на 813 миллионов. Таким образом, с учетом новых тендеров, расходы Петербурга на праздничное оформление могут превысить 1,066 миллиарда рублей — больше, чем в прошлом году.

фото: ЗАКС.Ру