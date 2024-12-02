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Новости 9:53

В Петербурге ограбили квартиру владелицы ресторана на 10 млн рублей

фото ЗакС политика В Петербурге ограбили квартиру владелицы ресторана на 10 млн рублей

Полиция Приморского района Петербурга разыскивает вора, который ограбил квартиру владелицы ресторана накануне ее 64-го дня рождения. Как стало известно ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР) 2 декабря, преступление произошло в двухуровневой квартире на улице Савушкина в ночь на воскресенье, передает "Фонтанка".

Хозяйки не было дома с вечера пятницы, и за это время злоумышленник якобы успел проникнуть в жилище через балкон на втором этаже. По предварительным данным, он похитил 8 тысяч долларов (около 860 тысяч рублей) и золотые украшения, которые владелица оценила в 10 миллионов рублей.  

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

фото: ЗАКС.Ру


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