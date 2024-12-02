Нетрезвый петербуржец избил фельдшера скорой помощи

В Приморском районе Петербурга пьяный мужчина напал на фельдшера скорой помощи, сообщает 2 декабря АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошёл около 11:00 возле дома Nº 15 на улице Савушкина. Бригада скорой помощи прибыла на вызов, однако во время оказания помощи нетрезвый пациент ударил 30-летнего фельдшера кулаком в голову и живот.

Сотрудники медслужбы оперативно нажали тревожную кнопку в автомобиле скорой помощи. На место прибыли росгвардейцы, которые задержали 37-летнего местного жителя. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он был помещен в камеру.

Пострадавшего фельдшера доставили в Елизаветинскую больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы и лица. После оказания помощи он был отпущен домой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным агентства, задержанный ранее был судим за кражи, грабёж и умышленное убийство, за которое в 2013 году получил пять лет лишения свободы.

фото: ЗАКС.Ру