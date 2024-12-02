Бывшего помощника Курпатова приговорили к шести годам за мошенничество

Суд в Петербурге приговорил к шести годам колонии бывшего помощника психотерапевта Андрея Курпатова Алексея Иевского. Он был признан виновным в хищении более 78 млн рублей, а также дорогих часов и серег, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.



Суд установил, что с мая 2020 по август 2021 года Иевский злоупотреблял доверием Курпатова и получил от него свыше 42 млн рублей под предлогом покупки автомобиля Porsche Cayenne Coupe, долей в квартире на канале Грибоедова, земельных участков в Ленобласти и строительства дома. По версии обвинения, он не собирался выполнять свои обязательства и присвоил деньги. Его признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).



Кроме того, не позднее августа 2021 года Иевский тайно похитил у Курпатова часы Breguet стоимостью 1,3 млн рублей и серьги Mercury за 2,6 млн рублей. Также он уговорил Курпатова зарегистрировать на своё имя ООО "Онлайн продакшн" для продажи онлайн-курсов. По договоренности Иевский должен был перечислить Курпатову половину выручки, однако выплатил лишь 76,5 млн рублей из полагающихся 112,5 млн.



Иевский был задержан в ноябре 2021 года. Свою вину он не признал. Прокуратура просила для него 13 лет лишения свободы, защита настаивала на оправдательном приговоре. Суд удовлетворил гражданский иск Курпатова на сумму более 78 млн рублей.

фото объединенной пресс-службы судов Петербурга