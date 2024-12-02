Компания экс-главы МО "Северный" купила отель Four Seasons Lion Palace

АО "Отель Менеджмент" приобрела компанию, у которой в долгосрочной аренде находится здание отеля Four Seasons Lion Palace St. Petersburg в центре Петербурга, сообщило издание "Фонтанка" со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ. Генеральным директором "Отель Менеджмент" числится бывший глава МО "Северный" Вячеслав Миронкин, который в 2019 году избирался в совет в качестве самовыдвиженца.

Ранее компанией АО "Тристар Инвестмент Холдингс", у которой заключен договор на долгосрочную аренду исторического здания по адресу Вознесенский проспект, 1, принадлежала фонду Venture Investment and Yield Management Андрея Якунина, который приходится сыном бывшему главе РЖД.

Миронкину 47 лет. Его карьера началась в силовых структурах, а именно в рядах милиции. В нулевых после окончания академии он пошел работать участковым в Калининском районе. В 2016 году дослужился до начальника полиции по Центральному району. В 2019 году добровольно покинул должность и избрался муниципальным депутатом в МО "Северный", возглавил муниципалитет. Собеседник ЗАКС.Ру рассказал, что Миронкин занимал свой пост не на постоянной основе, то есть зарплату за деятельность не получал, а доход на "основной" работе мог в разы превышать зарплату госслужащего. Сам муниципал в 2021 году, согласно декларации, заработал 5,3 млн рублей. Новее сведений о доходах нет - Госдума отменила обязательную публикацию деклараций.

Константин Леньков / Фото МО "Северный"