Директор Эрмитажа Пиотровский рассказал о возможной "смене караула"

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил на традиционной интернет-встрече, что готовится к смене руководства музея, передает 2 декабря "Интерфакс".

Он пересказал к тому же историю Глена Лаури, директора Музея современного искусства в Нью-Йорке, который, как и Пиотровский, является востоковедом. Лаури проработал в своем музее более 30 лет, и у него также планируется смена руководства.

Отвечая на вопрос о своем реформаторском или традиционном подходе к работе, Пиотровский подчеркнул, что он продолжает традиции, заложенные предыдущими руководителями Эрмитажа.

Пиотровский возглавил Эрмитаж в 1992 году после смерти своего отца. 9 декабря 2024 года ему исполнится 80 лет.

фото с сайта Смольного