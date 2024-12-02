На зданиях Петербурга появились световые проекции картин из Эрмитажа

Государственный Эрмитаж совместно с комитетами по энергетике и градостроительству подготовил на брандмауэрах пяти зданий города масштабные световые проекции картин из коллекции музея, сообщили 2 декабря в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что проект подчеркнет архитектурное и культурное наследие города, создавая новые общественные пространства. Все проекции посвящены теме семьи, материнства и детства, что соответствует Году семьи в России.

Проекции картин отражают тему семьи в искусстве разных исторических периодов. Можно увидеть сцены с портретами дворянских семей, царских детей и прогулки императрицы с детьми.

Работы размещены на пяти адресах в центре города, включая Шпалерную улицу и Каменноостровский проспект. По словам администрации, проект позволяет петербуржцам прикоснуться к великим произведениям искусства и увидеть работы, ранее недоступные широкой публике. Экспозиция будет продолжаться до конца декабря.

фото с сайта Смольного