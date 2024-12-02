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Новости 16:55

Путин отложил проведение "Всемирных игр дружбы"

фото ЗакС политика Путин отложил проведение "Всемирных игр дружбы"

Проведение в России "Всемирных игр дружбы" отложено вплоть до особого решения, говорится в указе президента Владимира Путина. Документ был опубликован 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Из текста указа следует, что он был подготовлен "в целях защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности".

Правительству поручено подготовить изменения в законодательство для направления целевых отчислений от азартных игр, находящихся в распоряжении организатора "Всемирных игр дружбы" или же предназначающихся для него, в пользу фонда, создаваемого для дополнительной поддержки спорта в России.

Сами игры должны были состояться в России во второй половине сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Фото: Kremlin.ru


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