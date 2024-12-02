Шутка о "бомбе" в магазине обернулась условным сроком для петербурженки

Красносельский районный суд Петербурга вынес приговор Кристине Мурыгиной, которая напугала сотрудников магазина шуткой о "бомбе". Ей было предъявлено обвинение по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), сообщили 2 декабря в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам дела, 28 марта Мурыгина вместе с подругой зашла в магазин "Карин" в ТЦ "Прибалтийский" на Ленинском проспекте. В ходе визита девушка решила разыграть сотрудников, сделав неудачную шутку. Она заявила, что в рюкзаке подруги находится "бомба", а затем, держа мобильный телефон, сообщила, что готова нажать на кнопку и устроить взрыв, потребовав, чтобы все покинули магазин.

Как отмечается в сообщении суда, Мурыгина создала опасность для жизни людей и возможный значительный имущественный ущерб, что потребовало вмешательства правоохранительных органов. Суд признал ее действия совершенными по хулиганским мотивам в отношении объектов социальной инфраструктуры.

В результате суд приговорил Кристину Мурыгину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

фото: ЗАКС.Ру