Четырбок отметит День юриста в "рабочем формате"

Депутат Законодательного собрания Петербурга, выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Денис Четырбок рассказал ЗАКС.Ру, как он планирует отмечать День юриста, который празднуется в России 3 декабря. По словам парламентария, лучший способ провести этот день — провести его в рабочей обстановке.

- [Отмечать буду] на работе, подготовкой к завтрашнему заседанию Законодательного собрания Петербурга. Все в рабочем формате. Лучший праздник — это провести его на работе с пользой для дела и города, - рассказал Четырбок.

По мнению депутата, к юристам себя могут отнести те, кто обладает соответствующим дипломом о высшем образовании и работает по специальности. Он отметил, что спектр специальностей для юристов очень широкий: это и адвокаты, юрисконсульты в компаниях, сотрудники силовых силовых ведомств, юристы Вооруженных сил, прокуроры, судьи, работники ФССП, Минюста и другие. Четырбок отметил, что для депутатов в действующем законодательстве нет обязанности иметь юридического образования, однако многие его коллеги также изучали юриспруденцию.

- Коллегам-юристам я бы хотел пожелать такого перманентного совершенствования в своей профессии, никогда не останавливаться, потому что юриспруденция все-таки предполагает постоянное совершенствование. Это касается не только мониторинга новых законов, постановлений, но и углубление в практику, потому что юрист по своей профессии схож с врачом. Как и врачи, имеет свою специфику, направление. Есть специалисты в семейном праве, гражданском праве… Кто-то занимается процессуальными вещами. Конечно, в этом плане нужно в своем направлении углубляться и совершенствоваться, - добавил парламентарий.

Ранее с Днем юриста поздравили в Смольном. Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем обращении отметил, что юрист сегодня — одна из самых востребованных профессий. Он также отметил правовую школу Петербурга, выходцем из которой является президент Владимир Путин. Остальных выдающихся выпускников юрфака СПбГУ, например, заместителя председателя Совета Безопасности и экс-президента Дмитрия Медведева, Беглов решил не упоминать.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру