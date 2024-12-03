Беглов и Патрушев посетили Крыловский научный центр

Губернатор Петербурга Александр Беглов в компании помощника президента и по совместительству председателя Морской коллегии Николая Патрушева посетил Крыловский научный центр, который занимается разработкой кораблестроительных программ в области судостроения. О визите высокопоставленных чиновников рассказали в пресс-службе Смольного 3 декабря.

Основной целью встречи стало обсуждение перспективных направлений исследований и разработок для отрасли, в частности, для развитии Северного морского пути. В обсуждении принимали участие директор центра Олег Савченко, а также представители Министерства промышленной торговли.

Патрушев отметил необходимость развития отечественного судо- и кораблестроения на фоне санкционного давления, а также подчеркнул, что все современные разработки должны соответствовать актуальным экологическим требованиям.

"Развитие Крыловского центра видится как один из основополагающих элементов развития отрасли, поддержания технологического суверенитета страны, создания кораблей нового поколения, развития транспортных коридоров, включая Северный морской путь, освоения углеводородных и минеральных ресурсов российского шельфа и мирового океана", - приводит слова Патрушева пресс-служба Смольного.

Отметим, Патрушев занимается "морскими" вопросами на посту председателя коллегии относительно недавно - с августа 2024 года, с момента решения президента Владимира Путина об ее учреждении. Впрочем, для Патрушева эта отрасль знакома. Несмотря на большой опыт в спецслужбах, образование он получил на приборостроительном факультете Ленинградского кораблестроительного института (сейчас Морской технический университет).

фото с сайта Смольного